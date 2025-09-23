I candidati al Gioco dell'Anno sono già ovvi? Ne parliamo nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

HQ

Stiamo arrivando a quel periodo dell'anno in cui passiamo tutto il nostro tempo a discutere su quali giochi siano i migliori del gruppo. Sì, la stagione dei premi si sta avvicinando, e mentre The Game Awards per uno si svolgerà a dicembre, sembra che i principali contendenti siano già chiari.

Con giochi come Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Split Fiction, Donkey Kong Bananza, Death Stranding 2: On the Beach, Kingdom Come: Deliverance II e Hades II che verranno lanciati a breve, sembra che i titoli più importanti dell'anno e gli aspiranti ai premi siano arrivati.

Quindi, stando così le cose, e con alcuni progetti promettenti come Ghost of Yotei in arrivo, Alex ed io parliamo di quali giochi ci aspettiamo di guidare il gruppo e allo stesso modo quali pensiamo potrebbero essere affrontati a causa di quando sono stati lanciati o allo stesso modo semplicemente non essere in grado di eguagliare il resto del gruppo, come Indiana Jones and the Great Circle, Monster Hunter Wilds, Mario Kart World, Doom: The Dark Ages, Borderlands 4 e altro ancora.

