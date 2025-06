I candidati presidenziali della Corea del Sud fanno la spinta finale in vista del voto cruciale I candidati promettono ripresa economica e riforme politiche dopo mesi di sconvolgimenti.

HQ Le ultime notizie sulla Corea del Sud . I principali candidati presidenziali della Corea del Sud hanno appena fatto la loro ultima campagna elettorale prima che gli elettori si rechino alle urne, promettendo di affrontare un'economia sotto pressione e di ricucire le divisioni innescate dalla cacciata dell'ex presidente. Le elezioni arrivano dopo un raro tentativo di legge marziale che ha scosso la fiducia della nazione nella sua democrazia. Il favorito si impegna a concentrarsi sulla riduzione del costo della vita e sul sostegno alle piccole imprese, mentre il suo principale avversario si scusa per le azioni passate e promette riforme politiche. Politici del Partito Democratico sudcoreano, tra cui la campagna di Lee Jae-myung a Yeongdeungpo, Seoul - 19 maggio 2025 // Shutterstock