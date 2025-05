I candidati sostenuti da Milei vincono il voto chiave a Buenos Aires

HQ

Le ultime notizie sull'Argentina . "Oggi è un punto di svolta per le idee di libertà", ha detto Milei domenica sera, poco dopo che la sua influenza politica è stata riaffermata quando i candidati da lui appoggiati hanno guidato le elezioni legislative a Buenos Aires con oltre il 30% dei voti.



Il risultato è visto come una spinta per il presidente libertario, che ha inquadrato la corsa come una convalida delle sue riforme economiche. Con il principale contendente peronista in coda e gli ex alleati in ritardo, i risultati segnalano un cambiamento nell'equilibrio politico dell'Argentina.