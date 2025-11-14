Gamereactor

I cani preistorici erano tutti uguali? Un nuovo studio rivela che variavano già 11.000 anni fa

Questi risultati ribaltano l'idea che le forme estreme dei cani siano apparse solo di recente.

I cani oggi sono disponibili in un'incredibile varietà di forme e dimensioni. Quando è iniziato tutto? Ebbene, gli scienziati hanno ora scoperto che questa diversità non è un'invenzione moderna: gli scienziati hanno scoperto che i cani preistorici mostravano differenze significative nei crani già almeno 11.000 anni fa. Analizzando 643 crani di cani antichi e dei loro antenati lupi, i ricercatori hanno rivelato che la diversità cranica è emersa subito dopo che i cani si sono separati dai lupi.

I primi cani erano già diversi

Utilizzando modelli 3D di teschi, il team ha scoperto che i primi cani avevano crani proporzionalmente più corti e più larghi rispetto ai lupi. Questi animali, che vivono in tutta l'Eurasia, rappresentavano già circa la metà della diversità cranica osservata nei cani moderni, mostrando un adattamento precoce a diversi contesti ecologici e culturali.

Questi risultati ribaltano l'idea che le forme estreme dei cani siano apparse solo di recente. Mentre le razze moderne come i carlini o i bulldog non esistevano ancora, gli esseri umani stavano già selezionando i cani per la caccia, la guardia, la pastorizia e altri ruoli, determinando le prime differenze morfologiche.

I cani erano più che semplici strumenti, erano compagni e simboli nella società umana. La loro importanza: nel corso dei millenni, gli esseri umani hanno plasmato i cani per funzione, cultura e identità, rendendo la prima variazione che vediamo nei teschi preistorici una base per l'incredibile diversità che conosciamo oggi. Lo studio è stato pubblicato giovedì sulla rivista Science.

