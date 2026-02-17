I cani robot difenderanno la Coppa del Mondo 2026

HQ

Secondo Modern Mechanics 24, i cani robot proteggeranno i fan e i loro conduttori umani alla Coppa del Mondo 2026 a Guadalupe e Monterrey.

K9-X è il nome dell'unità e consiste in quattro cani robotici con una vasta gamma di attrezzature, con diverse fonti che affermano che sono stati spesi tra 145.000 e 183.000 dollari per soli quattro cani, che sembrano essere il modello Unitree Go2. La versione base costa solo 1.600 dollari, ma molto probabilmente si tratta di una versione personalizzata della variante EDU così costosa che il prezzo non è nemmeno ufficiale.

I cani non sono armati e avranno il compito di perquisire le aree, con l'unica arma che è un altoparlante che può chiederti di lasciare le armi e aspettare che un agente ti arresti, e trasmettere tutto in diretta video.

L'idea di base è naturalmente di usare i cani per entrare in aree ad alto rischio e fornire agli agenti dati di ricognizione.