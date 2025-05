I cardinali iniziano il conclave per scegliere il prossimo papa Le votazioni iniziano mercoledì, mentre i leader della Chiesa valutano la direzione futura.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Il giorno è finalmente arrivato. Cardinali provenienti da tutto il mondo entreranno nella Cappella Sistina mercoledì per eleggere il successore di Papa Francesco, scomparso il mese scorso. Con 133 elettori provenienti da 70 nazioni, il conclave riflette una Chiesa diversificata che bilancia le richieste di continuità con le riforme di Francesco e le voci a favore di un ritorno alla tradizione. Mentre i favoriti includono i cardinali Parolin e Tagle, non è ancora emerso un chiaro favorito. Città del Vaticano, 13 ottobre 2019. I cardinali partecipano alla messa celebrata da Papa Francesco in Piazza San Pietro per la canonizzazione di cinque beati // Shutterstock