I cardinali si riuniranno dopo la morte di Papa Francesco e si prepareranno per i funerali

HQ

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . All'alba di martedì, in Piazza San Pietro, i cardinali si sono riuniti in Vaticano per iniziare i preparativi per i funerali di Papa Francesco e la complessa transizione che segue la morte di un pontefice.

La sua scomparsa, all'età di 88 anni, è arrivata inaspettatamente dopo un ictus e un arresto cardiaco, poche settimane dopo essere tornato dall'ospedale. Noto per la sua difesa dei poveri e per le forti tensioni con i tradizionalisti della Chiesa, la scomparsa di Francesco lascia un futuro incerto.

Il corpo del papa dovrebbe essere trasferito nella Basilica di San Pietro entro metà settimana, consentendo ai fedeli di rendere omaggio. Con la partecipazione del presidente Trump e di altri capi di Stato, il funerale promette di essere sia spirituale che politicamente carico.