I Carolina Royal Ravens completano il roster della Call of Duty League con i relitti

Proprio di recente, abbiamo riportato la notizia che la squadra Carolina Royal Ravens Call of Duty League aveva deciso di apportare una modifica al suo roster titolare, nonostante avesse avuto una stagione molto migliore del solito essendo attualmente quinta in classifica. La decisione ha visto l'uscita di Reece "Vivid" Drost, e ora sappiamo chi lo sostituirà.

Dillon "Wrecks" Slotter è entrato a far parte dell'organizzazione precedentemente nota come London Royal Ravens, portando con sé una vasta esperienza nella scena Challengers ma per il resto essendo un debuttante nel mondo della CDL.

Bisognerà vedere come funziona questo cambio di roster per i Royal Ravens che nelle attuali qualificazioni Major III stanno faticando di più essendo settimi in classifica con un record di 2-2. Continueranno e cercheranno di migliorare su questo da domani.