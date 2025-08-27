I carri armati israeliani avanzano su Gaza City mentre Trump prepara l'incontro

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Le unità militari israeliane si sono spostate in nuove aree alla periferia di Gaza City, causando il crollo delle case e i residenti a cercare sicurezza all'interno della città in vista di un incontro presieduto da Trump mercoledì.

"All'improvviso, abbiamo sentito che i carri armati si erano spinti verso Ebad-Alrahman, i suoni delle esplosioni sono diventati sempre più forti e abbiamo visto persone scappare verso la nostra zona. Se non si raggiunge una tregua, vedremo i carri armati fuori dalle nostre case", ha detto un residente (via Reuters).

Mentre alcuni leader della comunità insistono per rimanere a sostenere coloro che sono intrappolati nei combattimenti, altri sono fuggiti, anticipando ulteriori bombardamenti. L'escalation precede una riunione della Casa Bianca presieduta da Trump, volta a risolvere il conflitto entro la fine dell'anno.

Nel frattempo, i quartieri circostanti continuano a subire intensi bombardamenti e le autorità locali segnalano ulteriori vittime sia per gli attacchi che per la carenza di cibo, sottolineando l'aggravarsi della crisi umanitaria nella regione, con l'intensificarsi degli sforzi.