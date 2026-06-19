I casi di dengue superano i 44.000 solo nello Sri Lanka nel 2026

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La dengue è comune in Sri Lanka, soprattutto durante la stagione dei monsoni, quando le zanzare prosperano in condizioni umide. Tuttavia, l'epidemia di quest'anno è stata particolarmente grave, poiché la popolazione della zanzara portatrice della malattia è cresciuta esponenzialmente dopo il passaggio del ciclone Ditwah nella regione a fine novembre, e il numero dei casi è aumentato di conseguenza. Finora nel 2026, sono stati segnalati oltre 44.000 casi di infezione da dengue sull'isola, insieme a 28 decessi, cinque dei quali erano bambini.

Solo nel 2025, secondo i dati della National Dengue Control Unit (NDCU), in Sri Lanka ci sono stati 51.000 casi di dengue, ma quest'anno il numero è raddoppiato. Un ulteriore aumento del numero di pazienti potrebbe mettere sotto estrema pressione gli ospedali pubblici, ha avvertito giovedì la Ministra della Salute dello Sri Lanka, Nalinda Jayatissa, come riportato da Reuters.

Il governo dello Sri Lanka sta portando avanti un programma speciale per spruzzare spazi pubblici come scuole, cantieri edili ed edifici pubblici fino al prossimo lunedì, nel tentativo di ridurre la popolazione di zanzare quest'anno. Tuttavia, è inevitabile che quando le piogge tornino, ci sia un picco di casi.