I casting per la serie Mass Effect di Amazon potrebbero aver confermato il canone MaleShep

Una recente fuga di notizie mostra le richieste di casting per l'imminente adattamento di Amazon Mass Effect. Uno dei tanti adattamenti di videogiochi su cui Amazon sta lavorando,Mass Effect rimane in gran parte avvolto nel mistero mentre continuano i lavori per dare vita alla space opera fantascientifica di BioWare.

Tuttavia, potremmo avere nuovi dettagli su come sarà il nostro cast principale grazie all'insider Daniel Richtman (tramite Eurogamer). L'ultimo rapporto di Richtman mostra che Amazon è alla ricerca di un giovane maschio tipo Colin Farrell (30-39) con etnia aperta, un personaggio alieno femminile co-protagonista che richiede protesi (34-39), una femmina umana che fornisce una narrazione parallela dalla Terra e un cattivo maschile tipo Doug Jones (40-60) insieme a un soldato tipo wrestler maschio (30-49).

Il fatto che il protagonista sia un maschio di etnia dichiarata ha ipotizzato che potrebbe trattarsi di una versione maschile del Comandante Shepard. Molti fan di Mass Effect potrebbero essere un po' delusi nel sentirlo, poiché amano FemShep grazie alla performance di Jennifer Hale. Tuttavia, non c'è ancora la conferma che questa sarà una versione dell'equipaggio della Normandy che vedremo nei giochi.

Le prove sembrano puntare in quella direzione, però, con una co-protagonista aliena femminile che potrebbe quasi certamente essere Liara. Sapremo con certezza solo quando la serie Mass Effect di Amazon sarà pronta per una presentazione più ufficiale.