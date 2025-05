I Cavs, squadra NBA di spicco quest'anno, sono stati eliminati dalle semifinali NBA

HQ

I Cleveland Cavaliers, la migliore squadra della East Conference durante la stagione regolare (64-18), non sono stati in grado di sostenere la pressione dei play-off, e sono diventati una delle prime squadre eliminate dalle semifinali NBA. Gli Indiana Pacers, quarti a Est ma con numeri molto più modesti (50-32) li hanno battuti ieri sera 114-105, chiudendo il ko per 4-1.

Così, gli Indiana Pacers raggiungono la finale di Conference a Est. Il loro rivale saranno probabilmente i New York Knicks... a meno che i Boston Celtics, campioni NBA in carica, non riescano a rimontare da un 3-1.

A ovest, l'Oklahoma resiste contro Denver

I Cavs sono stati la seconda migliore squadra in assoluto per tutto l'anno, dietro gli Oklahoma City Thunder. Ora, i Thunders tentano la rimonta: perdono 3-2 contro i Denver Nuggets, ma reagiscono: ieri sera, i Thunder hanno sconfitto i Nuggets 112-105 e hanno spostato la semifinale alla sesta partita, che si giocherà venerdì 16 maggio. Se i Thunder vincono, la partita finale sarà domenica prossima.

L'altra finalista potrebbe essere Minnesota Timberwolves, carnefice dei Los Angeles Lakers nei turni precedenti, che ora è vicino a battere i Golden State Warriors per 3-1.