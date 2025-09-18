I CEO di Discord, Reddit, Twitch e Steam invitati al Congresso degli Stati Uniti per discutere della radicalizzazione degli utenti online

HQ

Gli amministratori delegati di Discord, Reddit, Twitch e Steam sono stati invitati a testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti sulla radicalizzazione degli utenti dei forum online. Questo avviene all'indomani dell'assassinio del commentatore politico statunitense Charlie Kirk.

Si è scoperto che l'assassino era un avido utente di Discord, dove si ritiene che possa essere stato radicalizzato e abbia utilizzato la piattaforma per pianificare gli attacchi. Le prove su questa questione non sono ancora conclusive, ma sembra che i legislatori degli Stati Uniti siano desiderosi di capire cosa sta succedendo dietro le quinte in alcune delle destinazioni più popolari di Internet.

"L'assassinio di Charlie Kirk, politicamente motivato, è costato la vita a un marito, padre e patriota americano. Sulla scia di questa tragedia, e in mezzo ad altri atti di violenza politicamente motivati, il Congresso ha il dovere di supervisionare le piattaforme online che i radicali hanno utilizzato per promuovere la violenza politica", si legge in una dichiarazione del presidente della Commissione per la supervisione e la riforma del governo della Camera dei Rappresentanti James Comer. "Per prevenire future radicalizzazioni e violenze, gli amministratori delegati di Discord, Steam, Twitch e Reddit devono comparire davanti al Comitato di supervisione e spiegare quali azioni intraprenderanno per garantire che le loro piattaforme non vengano sfruttate per scopi nefasti".

Le persone di interesse contattate non hanno ancora risposto al momento in cui scriviamo. In passato, le audizioni del Congresso riguardanti le piattaforme di social media e i forum online sono state a dir poco intriganti. Spesso c'è uno scontro tra legislatori che non capiscono molto bene le nuove tecnologie e amministratori delegati che sono addestrati a eludere la maggior parte delle domande.

