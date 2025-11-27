I cinque migliori film del Ringraziamento

HQ

Oggi è uno dei giorni più importanti dell'anno per gli americani, poiché è la celebrazione annuale del Ringraziamento, un giorno che è una delle principali festività pubbliche in tutta la contea e che praticamente vede gran parte di essa fermarsi per invece predicare i valori familiari. Per noi in Europa non celebriamo il Ringraziamento, ma dato che molti film sono stati sviluppati e realizzati negli Stati Uniti e da registi americani, ci sono moltissime opzioni che si inseriscono direttamente sul tema della festa.

Quindi, se cerchi una visione a tema, lasciaci aiutarti con quelli che consideriamo i cinque migliori film (sia applicabili alla festa che in modo guardabile) basati o ambientati intorno al Ringraziamento.

5. Spider-Man

Un po' un classico e un favorito dei fan al giorno d'oggi, è facile dimenticare che il primo capitolo della trilogia di Sam Raimi sul lanciatelacrime è ambientato intorno al Ringraziamento. Tra il Peter Parker di Tobey Maguire che sviluppa i suoi poteri, vediamo anche Peter, zia May, Mary Jane, Harry e Norman Osborn riunirsi per festeggiare la festa con cibo fatto in casa e un'atmosfera accogliente. Quello che potrebbe sembrare un momento adorabile è polarizzato da una battaglia avvenuta ore prima tra Spider-Man e Green Goblin (Norman Osborn, anche se i personaggi non lo sapevano a quel punto), un evento che ha sconvolto la versione di questo universo della celebre parata del Ringraziamento a New York. Una vera ottima opzione per il Ringraziamento e un film altrettanto divertente per tutti.

Annuncio pubblicitario:

4. Rocky

Rocky opera in questo strano limbo dove è in parte un film per il Ringraziamento e in parte un film di Natale/Capodanno. Lo includiamo qui perché il primo atto e poco più si svolgono intorno al Ringraziamento e offrono alcune delle scene più memorabili e iconiche di tutta la saga di Rocky. Potrebbe non essere così sano come altri film natalizi che puoi trovare, dato che questo è un periodo piuttosto turbolento nella vita del famoso pugile interpretato da Sylvester Stallone, ma è anche uno dei più grandi film mai realizzati e questo è più che sufficiente per fare di Rocky il tuo film del Ringraziamento quest'anno.

3. Valori della famiglia Addams

Wednesday è di moda al giorno d'oggi, ma chiunque abbia visto i fantastici film live-action dei primi anni '90 saprà che The Addams Family erano al meglio in quel periodo. A tal proposito, Addams Family Values è una visione deliziosa che dovrebbe intrattenere tutta la famiglia, specialmente chi si è innamorato della versione di Jenna Ortega della giovane figlia inquietante e stravagante. Questo film è ideale per le persone internazionali, oltre agli Stati Uniti, perché pur prendendo chiara ispirazione dal Ringraziamento, distoglie anche l'attenzione dalla festa, usandola semplicemente come piattaforma per riunire la famiglia più ampia e strana per un pasto speciale e incredibilmente memorabile.

Annuncio pubblicitario:

2. Ringraziamento (2023)

Non puoi avere una lista del Ringraziamento senza un film che sia letteralmente chiamato e interamente basato sulla festa. Certo, questo non è per tutta la famiglia, è più un film da mettere a fine serata quando restano solo gli adulti. Questo film horror è un semplice slasher in molti sensi, un film in cui un assassino ispirato ai Pellegrini terrorizza una città del Massachusetts nei giorni successivi alla festa annuale in famiglia. Aspettatevi sangue, aspettatevi sangue, vi aspettatevi violenza, e aspettatevi tanti tacchini e splendidi sfondi autunnali.

1. Aerei, treni e automobili

Senza dubbio, senza alcun dubbio, il miglior e migliore film del Ringraziamento di tutti: Planes, Trains and Automobiles. Forse il più iconico della ammirevole serie di film di John Candy, questo film ha visto la leggenda della commedia collaborare con l'altrettanto talentuoso Steve Martin per apparire in un film dell'eroe cinematografico John Hughes. La trinità perfetta, potrebbero dire alcuni. Planes, Trains and Automobiles aveva la trama semplice di vedere un pubblicitario che viaggia da New York a Chicago per stare con la famiglia durante le vacanze, solo per incontrare ostacoli a ogni passo, chiedendogli di trovare nuovi modi per coprire la distanza e tornare in tempo. È esilarante, adatto alle famiglie, è tutto ciò che si può desiderare da un film, indipendentemente dal periodo dell'anno o dalle festività. È imperdibile ed è la nostra scelta numero uno senza dubbio.