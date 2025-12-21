I cinque migliori film horror natalizi

HQ

I film natalizi durante il periodo natalizio sono certamente scontati per molte persone per massimizzare lo spirito natalizio. Può essere qualsiasi cosa, da Love Actually a Die Hard fino a Canto di Natale - qualsiasi cosa aggiunga quel piccolo extra all'atmosfera. Sono in quella compagnia. I film natalizi sono persino indispensabili per far volare lo spirito natalizio. Per me stesso, anche i film horror natalizi sono diventati parte costante dei preparativi per il crescendo del 24 dicembre. Negli ultimi cinque anni, ho preso un venerdì o un sabato relativamente vicino alla vigilia di Natale e ho scelto tre film horror natalizi da guardare - una maratona di film horror natalizi, per così dire. Ho pensato di presentare qui sotto quali sono i miei preferiti quando si tratta di film horror natalizi. Questa lista non è classificata in base ai cinque film che considero migliori, ma in base a quella sensazione natalizia che cerco.

5. Il male di Natale (1980)

Un divertente slasher dell'epoca d'oro del genere, uscito lo stesso anno dei classici Venerdì 13 e La notte del ballo. Il film, noto anche come You Better Watch Out, ruota attorno al personaggio di Harry che, da giovane, vide sua madre avere rapporti sessuali con Babbo Natale in persona. Questo trauma infantile, un tema ricorrente nei film slasher, contribuisce poi a far diventare Harry un amante del Natale da adulto. Ama così tanto il Natale che lavora persino in una fabbrica di giocattoli. Harry non riesce proprio a capire come qualcuno possa non amare la stagione festiva; nel mondo di Harry, seguire tutte le leggi non scritte del Natale è scontato. La situazione arriva così lontano che la vigilia di Natale Harry si traveste da Babbo Natale e si lancia in una serie di omicidi. Il film contiene diversi elementi che migliorano l'umore per il sottoscritto, incluso un tocco di magia alla fine del film. Perché tutti sanno che il Natale è pieno di magia, vero?

4. Gremlins (1984)

Avevo probabilmente 8-9 anni quando ho visto Gremlins per la prima volta, quindi per me è sempre stato un classico. Un film natalizio terrificante in cui si percepisce davvero il freddo e la neve che circondano la piccola città. Nel contesto dei film horror natalizi, è troppa comicità per occupare un posto più alto in questa lista, perché non è davvero quello che cerco quando faccio la mia maratona. Non c'è assolutamente nulla di sbagliato nella sensazione natalizia, ecco perché un onorevole quarto posto.

3. Rare Exports: Una storia di Natale (2010)

Un malizionista finlandese entra tra i primi tre. Il film si svolge in alto nella Lapponia finlandese, dove i ricercatori americani credono di aver trovato Babbo Natale sepolto in profondità in una montagna. Il Babbo Natale in questo film non assomiglia esattamente a quello che vediamo davanti a noi, e i suoi aiutanti non sono gli elfi carini a cui siamo abituati, ma cattivi nudi e letali. Il paesaggio gelido della Lapponia mi fa bloccare sul divano, ma mi rannicchio anche mentre il film colpisce quella sensazione natalizia dentro il mio corpo che non riesco a definire e riassumere in modo sensato. È a causa del paesaggio innevato, o perché Babbo Natale è rappresentato come malvagio (che è l'opposto di ciò a cui siamo abituati) a contribuire a questo? Non lo so davvero.

2. Natale nero (1974)

Potrebbe essere questo il primissimo film slasher? Uscito lo stesso anno di The Texas Chainsaw Massacre, che non è un film slasher, Black Christmas ha molti degli elementi che caratterizzano un film slasher. Uno dei motivi per cui continuo a sostenere con gentilezza ma fermezza che Halloween (1978) sia il primo film slasher è che il motivo dell'assassino in Black Christmas è sconosciuto per tutto il film, un approccio non tipico per il genere. Tuttavia, non voglio perdermi in una discussione di genere ora - questo è per un'altra volta! Black Christmas è ambientato durante il periodo natalizio in un campus da qualche parte in Nord America e ruota attorno a un gruppo di studentesse che vivono insieme in una grande casa nel campus. Tra le mura della casa c'è un assassino che elimina le donne una ad una nello stile classico degli slasher. Il mio amore per il genere, unito al fatto di averlo visto la vigilia di Natale di 15 anni fa, insieme ai miei genitori, contribuisce a questa sensazione natalizia. Un campus nevoso e freddo non rovina nemmeno questa sensazione.

1. Krampus (2015)

Non sapevo che Krampus sarebbe diventato il mio film horror natalizio preferito (finora). Ha tutto: malvagi uomini di pan di zenzero, un Jack-in-the-box mangia-uomini, bufere di neve, orsacchiotti dai denti affilati e pupazzi di neve. Sono controparti piuttosto affascinanti, in questo caso della fede in Babbo Natale e, in una certa misura, anche di Gesù/Cristianesimo. Krampus è l'ultima persona che vuoi vedere la vigilia di Natale - parliamo di uno spoiler natalizio. Tuttavia, il film è l'horror natalizio che aumenta di più la mia sensazione natalizia.

Silent Night, Deadly Night (1984), un altro film slasher dell'età d'oro del genere, ma non è entrato nella lista. Ora non sono del tutto sicuro di quali film guarderò quest'anno, ma al momento della scrittura sono più orientato verso Krampus, Silent Night, Deadly Night e Don't Open until Christmas (1984). Ma è ancora lontano, quindi potrebbe cambiare.

Ci siamo persi uno dei tuoi film horror natalizi preferiti?