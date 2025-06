I cittadini cinesi evacuano silenziosamente l'Iran nel mezzo dell'escalation del conflitto

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Con l'intensificarsi del conflitto tra Israele e Iran, i cittadini cinesi hanno iniziato evacuazioni discrete dal territorio iraniano, cercando sicurezza oltre i confini vicini.

"Settecentonovantuno cittadini cinesi sono già stati trasferiti dall'Iran in aree sicure e oltre 1.000 sono in procinto di essere evacuati", ha detto Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri cinese, in una conferenza stampa.

La maggior parte sono ingegneri che lavorano per aziende legate agli interessi energetici della Cina, ora a rischio a causa dell'instabilità. Mentre alcuni segnalano una relativa calma nei mercati locali, altri condividono resoconti di viaggi notturni tesi e futuri incerti.