I classici boss di Sega stanno attaccando Shinobi: Art of Vengeance all'inizio di aprile

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Come abbiamo già riportato, Joe Musashi affronterà i classici villain della ricca storia di Sega in una prossima espansione per la magistrale avventura ninja Shinobi: Art of Vengeance. I prossimi boss dei DLC sono Death Adder di Golden Axe, Goro Majima di Like a Dragon e l'eterno nemico di Sonic, il dottor Eggman.

È stato ora rivelato che il cosiddetto DLC Sega Villains Stage uscirà il 3 aprile, e abbiamo anche ricevuto un trailer cinematografico molto elegante oltre a tre screenshot (uno per ogni boss) da vedere, e come al solito, troverete tutto questo qui sotto.

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Se vuoi saperne di più su Shinobi: Art of Vengeance e perché dovresti effettivamente prenderlo, ti consigliamo di consultare la nostra recensione, che puoi leggere qui. Oltre ai boss menzionati sopra, questo DLC include anche: