I clienti riescono a fuggire illesi dopo che il tetto del negozio è crollato durante una tempesta

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Scene drammatiche si sono svolte in un BJ's Wholesale Club a Ocean Township, New Jersey, quando parte del tetto del negozio è crollata durante forti piogge e alluvioni lunedì.

Secondo le autorità locali, 27 persone erano all'interno dell'edificio quando il tetto è ceduto, e due persone sono rimaste temporaneamente intrappolate tra le macerie prima di riuscire a fuggire da sole. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti.

Le riprese di sorveglianza del negozio mostrano l'acqua che entra dal tetto mentre clienti e personale si allontanano di corsa dall'area interessata. La tempesta ha causato ampie inondazioni in alcune zone del New Jersey e degli stati vicini, portando alla chiusura delle strade e a diverse operazioni di soccorso.

Le autorità locali hanno descritto l'esito come notevole data la portata del crollo e hanno esortato il pubblico a evitare l'area mentre l'edificio viene ispezionato.