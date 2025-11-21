I club della Premier League approvano nuove regole finanziarie per il fair play per evitare spese eccessive per i giocatori

HQ

I club della Premier League hanno votato e approvato nuove normative finanziarie riguardanti il Financial Fair Play (FPP), che limiteranno la loro spesa per i costi della rosa (tasse di trasferimento, salari dei giocatori) all'85% dei ricavi legati al calcio e del profitto netto derivante dalle vendite dei giocatori. I ricavi da altre vendite o iniziative non saranno consentiti per i costi della squadra.

Tutti i club della Premier League votarono a favore tranne Bournemouth, Brighton, Brentford, Crystal Palace, Fulham e Leeds, che votarono contro.

Questo dopo che l'Everton vendette la propria squadra femminile alla Roundhouse Capital Holdings, una società madre controllata dal proprietario del club Dan Friedkin, il che permise maggiori margini di spesa per trasferimenti; e dopo che il Chelsea ha venduto due hotel di Stamford Bridge a una società sorella lo scorso anno, ancora una volta per aumentare il tetto salariale e ingaggiare più giocatori.

Quelle mosse non sarebbero state consentite secondo le regole approvate oggi, che comportano detrazioni di punti se le regole vengono violate. In particolare, i club che superano l'85% delle entrate del club in spese saranno soggetti a multe, ma se superano il 115%, riceveranno una sanzione sportiva. Questa è una soglia inferiore rispetto all'UEFA, che consente un massimo del 70% dei ricavi del club utilizzato nei costi della rosa.

Come accade ora, i club devono selezionare con cura le loro squadre per le competizioni europee per rispettare le più severe regole di fairplay finanziario dell'UEFA, più simili alle leggi spagnole. "Le nuove regole SCR (Squad Cost Ratio) sono pensate per promuovere l'opportunità per tutti i club di aspirare a un successo maggiore e avvicinare il sistema finanziario della lega alle regole SCR esistenti della UEFA", ha dichiarato la Premier League in un comunicato.