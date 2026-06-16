I co-fondatori di Aardman, Peter Lord e David Sproxton, stanno per essere nominati cavalieri

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È stata condivisa la Lista degli Onori di Compleanno, che evidenzia il numero limitato di cittadini britannici a cui sono stati conferiti titoli di cavaliere, titoli onorifici e altro in linea con il compleanno del Re. È un evento un po' strano, dato che il compleanno di re Carlo III è infatti a novembre, ma per garantire un clima migliore per la celebrazione, il momento viene segnato a giugno, motivo per cui questa lista è stata condivisa ora.

Sebbene la lista includa una ricchezza di persone provenienti da ogni estrazione sociale, compresa l'industria dell'intrattenimento, oltre a ambiti come affari, politica, scienza, sport e oltre, due nomi importanti che potrebbero interessarti includono i cofondatori dello studio di animazione stop-motion Aardman.

Sia Peter Lord che David Sproxton vengono insigniti del titolo di cavalieri questa volta per i loro servizi al cinema e alla televisione britannica, ma anche per le loro iniziative benefiche che includono The Wallace & Gromit Grand Appeal, che ha raccolto oltre £90 milioni per il Bristol Children's Hospital fino ad oggi.

Celebrati per aver vinto anche quattro Premi Oscar, 17 BAFTA e oltre 180 premi super, la coppia ha fondato e fatto crescere uno degli studi di animazione di maggior successo al mondo e ora vengono celebrati personalmente anche per i loro successi.