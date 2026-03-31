I college di magia si scontrano ancora una volta nel nuovo set Magic: The Gathering, Secrets of Strixhaven

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Wizards of the Coast ha appena svelato il suo nuovo set Magic: The Gathering, che segna un ritorno alle scuole di alta magia di Strixhaven con Secrets of Strixhaven. Questa raccolta, che si basa ed espande il set 2021 Strixhaven: School of Mages, introduce nuove creature, incantesimi, Planeswalker e meccaniche nel mondo di Arcavios e nelle sue cinque scuole di magia. Queste scuole, fondate dai cinque antichi draghi (Prismari, Lorehold, Quandrix, Silverquill e Witherbloom), sono associate a una combinazione di due colori di Magic: The Gathering, generando sinergie insolite nello stile di gioco.

Ma ciò che rende davvero unico questo set è che aggiunge alcune meccaniche completamente nuove a MTG, e guardandole, la prima da menzionare è Prepare. Questa abilità sicuramente ti suonerà familiare tra i fan dei TTRPG come Dungeons and Dragons, perché se una creatura la possiede, avrà sempre un incantesimo pronto che, se tocchi mana, potrai usare senza dover toccare la creatura. È come avere due carte in una! Tuttavia, sarà sempre trattata come una carta creatura. Se stai cercando nella tua biblioteca una carta creatura o restituisci una carta creatura dal tuo cimitero alla tua mano, puoi trovarla. Ma se cerchi quell'incantesimo preparato, non puoi. Tieni a mente.

Il rispondere è un'altra delle nuove abilità. Fondamentalmente, è una reazione che si attiva ogni volta che lanci un incantesimo istantaneo o stregoneria che prende di mira una creatura. Ogni abilità di 'ribattito' ha un effetto diverso, quindi dovrai ripassarle una per una. Le abilità di ribattuta si risolvono sempre prima dell'incantesimo che le ha attivate.

Ma se cerchi una pièce spettacolare, quello che ti serve è Opus. Ogni abilità Opus ha un effetto iniziale e un effetto aggiuntivo o alternativo se hai speso cinque o più mana per lanciare l'incantesimo che ha attivato l'abilità Opus.

Il flashback è un'abilità chiave che appare in alcuni incantesimi istantanei e di stregoneria. Se c'è una carta con flashback nel tuo cimitero, puoi lanciarla. Se lo lanci in questo modo, paghi il costo di flashback invece del costo di mana. Quando quell'incantesimo lascia la pila—di solito perché si risolve, ma a volte perché non si risolve o viene contrastato—lo esili invece di metterlo nel cimitero.

Boost è una parola chiave che rappresenta un'abilità attivata presente sulle creature. Ogni volta che lanci un incantesimo, se la quantità di mana spesa per lanciarlo è superiore alla potenza o alla resistenza della creatura con Potenziamento, metti un contatore +1/+1 sulla creatura. È come una versione moderna di Grow.

Queste cinque abilità, come puoi immaginare, appartengono ciascuna a una scuola di magia, ma poi ci sono le parole chiave comuni, come Paradigma o Convergente. Nelle sessioni di anteprima di Secrets of Strixhaven, potrai vedere come funzionano realmente.

La competizione, come molti di noi sanno, non è tutto in Magic: The Gathering, e Secrets of Strixhaven ha anche qualcosa di interessante da offrire a chi preferisce collezionare e vuole completare il proprio set. In questo caso, dovrai importare alcune carte, perché le varianti giapponesi (presenti solo nei booster da collezione) presenteranno design foil e non foil specifici per regione, in uno stile simile a Ukiyo-e. Anche le carte Borderless Field Notes, che abbiamo visto nel set di Bloomburrow, stanno tornando, e ci saranno alcune carte Land specifiche chiamate Borderless Portal View Lands, che (e questo potrebbe essere uno spoiler) serviranno a connettersi con i futuri set del lore di MTG. Infine, ci saranno anche carte Ospiti Speciali, 10 carte che si possono trovare nei Game Pack (non foil) e nei Collector Boosters (foil).

Quindi, c'è molto da aspettarsi in Secrets of Strixhaven. Le date da annotare, così da non perderti questo cofanetto, sono la pre-release il 17 aprile, MTG Arena il 21 aprile e il lancio il 24 aprile. Prima di questo, il libro Strixhaven: Omens of Chaos sarà messo in vendita (in inglese).

Sei pronto per il nuovo Magic: The Gathering ambientato ad aprile?