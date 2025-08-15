I colloqui globali per porre fine all'inquinamento da plastica falliscono ancora una volta

HQ

I colloqui globali che cercano di porre fine all'inquinamento da plastica si sono ancora una volta dissolti, poiché sembra che i paesi non riescano a raggiungere un accordo sulla soluzione migliore per affrontare la nostra dipendenza dalla produzione di plastica e dal petrolio necessario per sostenerla.

Come riporta la BBC, questi sono i sesti negoziati delle Nazioni Unite in tre anni e si sono conclusi con un punto morto. Circa 100 paesi hanno chiesto di limitare la produzione di plastica, mentre gli stati petroliferi hanno respinto affermando che concentrarsi sul riciclaggio sarebbe più vantaggioso.

I delegati cubani hanno detto che è stata persa una "opportunità storica", ma non ci sono piani per fermare il perseguimento di un freno alla produzione di plastica. La plastica continua a beneficiare molti settori, ma gli scienziati sono preoccupati per le sostanze chimiche tossiche che contengono, che possono influire sull'ambiente e sul nostro corpo poiché si decompongono in pezzi più piccoli.

"È ingiusto per noi affrontare il peso di un'altra crisi ambientale globale a cui contribuiamo in minima parte", ha detto la nazione del Pacifico di Palau.

La produzione di plastica è aumentata da due milioni di tonnellate nel 1950 a 475 milioni nel 2022 e si prevede che aumenterà ulteriormente senza regolamentazione. Mentre i produttori di plastica ritengono che l'inquinamento da plastica possa essere tenuto a bada con adeguate procedure di smaltimento dei rifiuti, gli scienziati ritengono che ci vorranno limitazioni alla produzione e un migliore riciclaggio per fermare l'inquinamento.