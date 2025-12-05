I combattimenti scoppiano nell'est del Congo poche ore dopo l'accordo di pace di Trump

HQ

Nuovi scontri sono scoppiati venerdì nella Repubblica Democratica del Congo orientale, meno di un giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato a Washington Felix Tshisekedi del Congo e Paul Kagame del Ruanda per formalizzare nuovi impegni di pace.

I ribelli AFC/M23 sostenuti dal Ruanda (che non fanno parte dell'accordo di Washington) hanno accusato forze allineate al governo di aver lanciato attacchi su larga scala. L'esercito congolese, nel frattempo, ha dichiarato che i combattimenti continuavano in alcune zone del Sud Kivu e che le forze ruandesi stavano effettuando bombardamenti.

Video condivisi online mostravano famiglie in fuga vicino a Luvungi, con funzionari locali che segnalavano case distrutte e vittime civili. Gli analisti avvertono che, sebbene la diplomazia statunitense abbia temporaneamente rallentato l'escalation, le dispute principali tra Congo e Ruanda rimangono irrisolte.