Il co-proprietario del Manchester United chiede pazienza e permetterà che il contratto triennale di Amorim venga rispettato

E' passato quasi un anno da quando Ruben Amorim ha rilevato un decadente Manchester United, e in quel periodo il giovane allenatore portoghese non è riuscito a risollevare la squadra, anzi: nonostante abbia raggiunto (e perso) la finale di Europa League, lo United ha chiuso la Premier League quindicesimo, la sua peggior posizione da anni, e non sta molto meglio ora. decimo con 3 vittorie su 7 e ricordando ancora l'imbarazzante eliminazione dalla EFL Cup persa contro il Grimsby Town di quarta divisione.

Di fronte alla pressione dei tifosi e degli esperti che definiscono la sua squadra "un disastro", il co-vincitore del club Jim Ratcliffe chiede ai tifosi di essere pazienti e "ha bisogno di dimostrare di essere un grande allenatore per tre anni", confermando che gli permetteranno di adempiere al suo contratto triennale. Sperano che con i tanti nuovi giocatori ingaggiati in estate, dovrebbero migliorare in campo e fuori dal campo, con la speranza di diventare la squadra di calcio più redditizia.

"Ricordo il clamore per il licenziamento di Alex Ferguson nei suoi primi due anni", ha detto Ratcliffe nel podcast The Business del Times. Ferguson ha continuato a vincere 13 titoli di Premier League, cinque FA Cup e due titoli di Champions League negli anni d'oro dello United.

"Guardi Mikel Arteta all'Arsenal. Ha avuto un periodo miserabile per i primi due anni. Alla fine della giornata, siamo orientati ai risultati, ma dobbiamo essere pazienti e dobbiamo vedere attraverso i risultati. Penso che ci siano molte cose buone al Manchester United. Dobbiamo essere pazienti e abbiamo un piano a lungo termine. Non è un interruttore della luce."