I concerti di Kanye West e Travis Scott sono stati vietati dalle autorità italiane

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Pochi grandi musicisti sono diventati così controversi come Kanye West ai giorni nostri, dato che il rapper americano è passato dall'essere una leggenda hip-hop acclamata a una celebrità polarizzante con credenze piuttosto sgradevoli e sfoghi pubblici razzisti e preoccupanti. La situazione ha cambiato radicalmente la posizione di West nel mondo, con il rapper recentemente vietato di entrare nel Regno Unito, portando alla cancellazione di un concerto a causa della situazione, mentre l'Australia ha revocato anche il visto di viaggio del rapper dopo che ha creato una canzone molto controversa.

Ora sembra che l'Italia debba prendere decisioni importanti riguardo al viaggio previsto di West nel paese, poiché la BBC News riporta che le autorità italiane hanno deciso di vietare i concerti di West previsti per luglio, tutto per motivi di sicurezza, questioni di ordine pubblico e anche per una richiesta della comunità ebraica locale.

Questa decisione si estende anche ai concerti di Travis Scott, poiché le autorità italiane chiaramente non vogliono una ripetizione della situazione avvenuta nel 2021, quando 10 persone morirono al Astroworld Festival di Scott dopo che il panico scoppiò durante la sua esibizione da headheadlin.

I concerti erano previsti tra il 17 e il 18 luglio, tutti all'RFC Arena del Reggio Emilia.