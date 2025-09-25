I concerti sono sottostimati, afferma il capo di Ticketmaster

HQ

Se avessi un dollaro per ogni CEO che ha dimostrato di non essere in contatto con le esigenze economiche della maggior parte delle persone oggi, probabilmente avrei abbastanza soldi per essere fuori dal mondo io stesso. L'amministratore delegato di Live Nation, Michael Rapino, ha recentemente affermato che dovremmo fare i salti di gioia per i prezzi dei concerti, poiché non sono neanche lontanamente così bassi come i prezzi dei biglietti per gli eventi sportivi e sono stati sottovalutati per molto tempo.

"La musica è stata sottovalutata", ha detto a Vice. "Nello sport, scherzo dicendo che è come un distintivo d'onore spendere 70mila dollari per un posto a bordo campo dei Knicks. Mi picchiano se facciamo pagare 800 dollari per Beyoncé".

Rapino ha anche commentato come i concerti di grandi artisti stiano diventando più stravaganti negli ultimi tempi. "Il costo è aumentato", ha ammesso, prima di descrivere i prezzi come un "investimento nell'esperienza". Ancora una volta, Rapino ha menzionato Beyoncé e il suo recente tour Cowboy Carter. "Questo è un Super Bowl che mette su ogni sera. 10 anni fa, ci sarebbero potuti essere 10 camion".

Tuttavia, i prezzi sono aumentati in modo dilagante e ora i frequentatori di concerti devono anche affrontare bot e bagarini che cercano di far salire ancora di più i prezzi, cosa che Ticketmaster non riesce costantemente a combattere. Esistono prezzi più economici, ma vedere i grandi artisti al loro apice per £ 50 o meno è quasi inaudito (a meno che tu non sia Charli XCX a quanto pare, grazie per il biglietto economico).

Rapino pensa ancora che dovremmo essere felici del nostro destino, però. "Quando si legge dell'aumento dei prezzi dei biglietti, il prezzo medio dei concerti è ancora di 72 dollari. Prova ad andare a una partita dei Laker per quello, e ce ne sono 80. Il concerto è sottovalutato e lo è stato per molto tempo".