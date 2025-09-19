I conduttori a tarda notte si radunano dietro Jimmy Kimmel

HQ

Ieri abbiamo ricevuto la notizia che la ABC ha rimosso a tempo indeterminato il "Jimmy Kimmel Live" dal suo palinsesto dopo le osservazioni fatte dal conduttore sull'attivista conservatore Charlie Kirk. Ora, i conduttori notturni degli Stati Uniti si sono uniti in difesa di Jimmy Kimmel. Ad esempio, Stephen Colbert ha condannato la mossa come un attacco alla libertà di parola, mentre Jon Stewart ha preso in giro l'interferenza politica nel suo show. Nel frattempo, Jimmy Fallon ha espresso sostegno a Kimmel, promettendo di continuare a coprire le attività del presidente, e Seth Meyers ha criticato i tentativi di frenare le voci dei media. La sospensione ha suscitato un contraccolpo diffuso, con l'ex presidente Obama che ha avvertito che la pressione del governo sui media rischia di minare le protezioni del Primo Emendamento. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!