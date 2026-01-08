I consumatori britannici hanno speso la cifra di 5,4 miliardi di sterline per videogiochi nel 2025

HQ

Non è un segreto che il settore dell'intrattenimento, specialmente quello dei videogiochi, stia faticando a raggiungere gli stessi picchi del 2020, quando è scoppiata la pandemia e la spesa per l'intrattenimento domestico è schizzata alle stelle. Ma nel Regno Unito, il 2025 è stato comunque un anno importante per i videogiochi, uno dei più grandi degli ultimi tempi.

Secondo GamesIndustry.biz, sono stati pubblicati gli ultimi dati del Entertainment Retailers Association che hanno rivelato che la spesa per videogiochi è aumentata del 7,4% su base annua nel 2025 rispetto al 2024. Si tratta del più grande salto di ricavi dal 2020 e, in totale, ha contribuito a 5,4 miliardi di sterline di spesa da parte dei consumatori del segmento.

La principale forza dietro questa crescita è stata in realtà il settore del mobile gaming, che è aumentato dell'8,8% e ha portato 1,88 miliardi di sterline, pari al 35,5% del totale della spesa nel 2025. I download di giochi per console ammontavano a £857,6 milioni e le vendite fisiche raggiunsero £318,8 milioni, con quest'ultima che corrispondeva al 5% del fatturato totale dei giochi nel Regno Unito.

Il gioco più venduto dell'anno nel paese è stato inaspettatamente EA Sports FC 26 con 1,97 milioni di unità al suo attivo, e l'altra tendenza interessante è stata che il 45% dei ricavi dei videogiochi proveniva dalla proprietà e non dagli abbonamenti, un aumento significativo rispetto a musica e video, rispettivamente del 16,6% e del 7,2%.

Infine, le informazioni mostrano che i ricavi dell'intrattenimento nel Regno Unito hanno raggiunto il picco di £13,3 miliardi, un aumento del 7,1% su base annua, con i giochi che rappresentano la grande maggioranza di questa cifra.