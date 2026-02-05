I consumatori sono sempre più consapevoli dell'IA, eppure molti ancora non la desiderano, secondo un nuovo rapporto

HQ

Se mai vedi un CEO o un rappresentante delle grandi aziende tech essere messo in discussione sul fatto che i consumatori non adottano l'IA sui propri dispositivi, la maggior parte di loro cambierà idea dicendo che il problema non è l'IA, ma la mancanza di comprensione. Potrebbe sembrare scusbile, ma un nuovo rapporto suggerisce che i consumatori sono consapevoli di ciò che l'IA può offrire loro e comunque non la desiderano.

Questo proviene da nuovi dati di Circana (tramite PC Gamer), che mostrano che un terzo degli utenti non vuole l'IA sui propri dispositivi. Due terzi di chi non voleva l'IA credono che i loro dispositivi funzionino perfettamente così com'è, e il 59% era anche preoccupato per la privacy nel caso avessero permesso all'IA di scavare tra le proprie cartelle personali, file e altro ancora.

Solo il 15% ha rifiutato l'idea di avere l'IA nei propri dispositivi per mancanza di comprensione o per ritenzione che la tecnologia fosse troppo complessia. Non si tratta di un rifiuto maschile dell'IA, dato che la maggioranza è ancora favorevole ad averla sui propri dispositivi, ma dimostra che chi è fermamente contrario all'IA non cambierà idea se gli verrà mostrata una presentazione PowerPoint su come funziona realmente.