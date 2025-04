I contenuti sessuali causano l'annullamento di Steam-Heart's & Advanced Variable Geo Saturn Tribute per Xbox

Le riedizioni nel mondo dei giochi sono qualcosa che sembra diventare sempre più comune, ma spesso tendono ad essere produzioni piuttosto immotivate che vengono liquidate dai giocatori come franchise di mungitura. Ma nel mezzo, ci sono riedizioni che sembrano ancora più giustificate, come l'imminente raccolta Saturn dell'editore giapponese Steam-Heart's & Advanced Variable Geo Saturn Tribute City Connection.

La Sega Saturn è una console che aveva innumerevoli classici hardcore che purtroppo troppi hanno perso a causa del fallimento commerciale della console. Alcuni dei giochi sono stati rilasciati più tardi (come Radiant Silvergun per Xbox Live Arcade ), ma c'è un enorme tesoro di giochi di alto livello che non abbiamo mai avuto modo di giocare.

La raccolta include sia il titolo sparatutto Steam-Heart 's (originariamente pubblicato per il NEC PC-98 nel 1994, ma ha avuto la sua svolta con la versione Saturn nel 1998) sia il gioco di combattimento Advanced Variable Geo (originariamente pubblicato per PC Engine nel 1994, ma ha avuto la sua svolta per Saturn nel 1997), e promette di avere funzionalità moderne come il riavvolgimento e "Salva e carica" per renderlo più facile e salvarci dal riavvio ogni volta.

Doveva essere rilasciato per PC, PlayStation, Switch e Xbox il 29 maggio, ma ora City Connection ha annunciato un cambio di piani. Si scopre che il gioco è stato completamente cancellato per Xbox a causa di contenuti orientati al sesso. Le altre versioni non sono interessate, e l'editore scrive (tradotto da Automaton):

"A causa della natura di questi giochi come revival di opere che contengono contenuti provocatori, abbiamo continuato a svilupparli per offrire un'esperienza di gioco comune su più piattaforme. Anche se abbiamo ripetutamente modificato i contenuti dei giochi per soddisfare i vari standard di ciascuna piattaforma, ci siamo resi conto che sono necessarie alcune modifiche significative al contenuto della versione Xbox".

Se ne pentono e sperano ancora di rilasciare il gioco per Xbox in futuro se Microsoft deciderà di allentare i propri regolamenti, ma fino ad allora sembra che i giocatori Xbox dovranno acquistare altri formati se vogliono dare un'occhiata Steam-Heart's & Advanced Variable Geo Saturn Tribute.