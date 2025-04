I contribuenti britannici hanno contribuito con milioni di dollari aiutando Hollywood a realizzare i suoi più grandi successi

C'è stato un grande cambiamento negli ultimi tempi, con molte società di produzione che hanno spostato i loro tradizionali piani di set cinematografici lontano da Hollywood e dai numerosi studi e lotti disponibili a North Los Angeles. Per un po' di tempo, abbiamo visto molti utilizzare set in Georgia, negli Stati Uniti, e ora una tendenza comune è quella di girare film nel Regno Unito, in uno dei tanti studi di produzione estesi nel paese appena fuori Londra.

Una delle ragioni di ciò sembra essere il fatto che il governo britannico destina un surplus di fondi ai blockbuster girati nel Regno Unito, con circa il 25% del costo totale rimborsato dal governo se almeno il 10% del costo totale di produzione è stato speso all'interno dei confini del Regno Unito. Ma da dove viene questo rimborso? Il pubblico del Regno Unito.

Il Guardian ha notato che un recente documento dell'HMRC ha rivelato i tipi di fondi che vengono destinati ai film realizzati nel Regno Unito. L'esempio principale è Jurassic World: Dominion, che ha visto il governo britannico - attraverso i soldi dei contribuenti - distribuire un rimborso di 89,1 milioni di sterline per aiutare a realizzare il film.

Alcune altre grandi produzioni che senza dubbio utilizzeranno questa iniziativa a loro vantaggio sono l'imminente Jurassic World: Rebirth, che è stato girato a Sky Studios Elstree appena fuori Watford, e anche Avengers: Doomsday e Spider-Man: Brand New Day, entrambi sono in produzione ora o le riprese sono in estate.