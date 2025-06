I controller di punta di 8BitDo sono ora compatibili con Switch 2

HQ

Con il Switch 2 ora ampiamente disponibile e assolutamente in declino, ti starai chiedendo se alcuni dei tuoi accessori e controller esistenti sono compatibili con il dispositivo. Per coloro che possiedono gadget 8BitDo, la buona notizia è che molti dei modelli di punta del produttore di periferiche sono ora compatibili con Switch 2, inclusi i modelli seguenti:



Ultimate 2 Bluetooth Controller



Controller Bluetooth definitivo



Controller Bluetooth 2C definitivo



Ultimate C Bluetooth Controller



Pro 2 Bluetooth Gamepad



SN30 Pro Bluetooth Gamepad



Adattatore wireless USB 2



Per assicurarti che ogni dispositivo sia compatibile, devi semplicemente installare l'ultimo aggiornamento del firmware, accessibile tramite la pagina di supporto di 8BitDo, e poi sei a posto. Inoltre, per gli utenti di USB Wireless AdapterMore, 8BitDo indica che è in arrivo un aggiornamento della compatibilità.