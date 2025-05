I controlli del mouse Joy-Con 2 funzionano nel menu principale di Nintendo Switch 2

HQ

Che lo ami o lo odi, molti videogiochi per console utilizzano la meccanica del cursore per la navigazione nei menu, nonostante i controller siano notoriamente fastidiosi da usare come dispositivo di input per la navigazione del cursore. Tuttavia, Nintendo sembra aver trovato un modo per superare questa frustrazione per il Switch 2, poiché il sistema successivo presenta controller Joy-Con 2 migliorati che offrono meccanismi di input del mouse. Ciò consente un gameplay stravagante, come vi abbiamo raccontato nelle nostre impressioni di Metroid Prime 4: Beyond e Drag X Drive, ma anche alcune utili funzionalità per il menu e l'interfaccia utente della console.

In un recente aggiornamento di Nintendo Today!, il produttore di console giapponese ha rivelato che le funzionalità del mouse Joy-Con 2 funzioneranno sullo schermo Home e come un modo per navigare in modo più fluido nel sistema operativo principale. Questo è stato mostrato in azione in un video catturato dall'utente X OatmealDome.

Come abbiamo anche avuto modo di raccontarvi nella nostra prima esperienza pratica con il sistema Switch 2, passare dai normali controlli del joystick ai controlli del mouse è semplice come prendere il Joy-Con 2 o posizionarlo su una superficie piana per rilevare l'input del mouse.

Quale metodo di input utilizzerai di più su Switch 2 ?