I corrieri in bici in Italia smettono di lavorare in segno di protesta contro il caldo estremo

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È stato estremamente caldo in molte parti d'Europa, e in Italia il caldo è stato davvero intenso, con temperature previste per raggiungere i 40 gradi entro la fine della settimana. Ora, un gruppo professionale particolarmente colpito ne ha abbastanza: i corrieri in bicicletta.

La BBC riporta che sia a Bologna che a Firenze, i corrieri in bicicletta manifesteranno e semplicemente smetteranno di lavorare e chiuderanno le loro app. A Milano, le autorità hanno risposto limitando l'uso dei corrieri in bici durante le ore più calde della giornata, ma come sottolinea il sindacato, questa non è una buona soluzione perché lascia anche le persone senza paga.