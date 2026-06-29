I costi di produzione della PlayStation 6 si avvicinano ai 1000 dollari

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Ricordi quando il gaming era accessibile? Probabilmente è tutto ciò che sentiremo dire dalla prossima generazione di giocatori, dato che i prezzi continuano a salire anche per le console di generazione attuale. Se speravi che le cose migliorassero nella prossima generazione, ripensaci: un insider ha confermato che la lista dei materiali è aumentata di centinaia di dollari dall'ultima verifica.

Circa tre mesi fa, Kepler_L2 dichiarato che Sony avrebbe speso circa 760 dollari per produrre la PlayStation 6. Tuttavia, in un nuovo post su Neogaf, ha poi confermato che questo prezzo è aumentato di circa 200 dollari. Quindi, ci si aspetta che, con il budget che si avvicina a 1000 dollari, non ci aspetteremo molto meno di questo come prezzo base per la nuova console.

La PlayStation 5 Pro si sta avvicinando a quel costo, ora a un prezzo base di $899,99/£789,99 nel Regno Unito. Metti altri cento dollari su quello, e potresti avere il prezzo per PS6. Questo significa che un ritardo è inevitabile? Secondo Kepler_L2, Sony commetterebbe un errore se ritardasse la console. Se i prezzi della RAM non scenderanno presto, allora è solo possibile che il prezzo salga. Se dovesse uscire, Sony non perderà molto lanciando la console quando vuole.