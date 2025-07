I costumi indossati dalle comparse in Sinners sono stati originariamente disegnati per Marvel's Blade

HQ

Ecco un metodo interessante di riciclaggio: mentre la Marvel continua a fare flop come un Magikarp usando gli splash, incapace di fare nulla per quanto riguarda il film di Blade, sembra che altri team di produzione stiano facendo uso dei prodotti lasciati dal film stagnante.

In particolare, è stato rivelato che il team di produzione di Sinners ' è stato in grado di utilizzare un mucchio di costumi lasciati dal team di Blade. Uno dei produttori di Sinners, Sev Ohanian, ha rivelato in un'intervista a ScreenCrush che Blade era originariamente previsto per il passato. Come sappiamo, il film è stato da allora giocato e ora giace in un limbo, portando alla vendita dei costumi per le comparse al team di produzione di Sinners.

Quindi, un film di vampiri è riuscito a sfruttare al meglio i costumi lasciati da un altro. Con Sinners che dimostra che i vampiri possono ancora essere incredibilmente popolari, forse la Marvel può continuare a lavorare al suo film Blade con Mahershala Ali. Ci chiediamo se proverà a ricomprare i suoi costumi usati dal team Sinners. Probabilmente no, considerando che la maggior parte di quei costumi deve essere ricoperta di sangue finto ormai.

