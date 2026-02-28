I creatori di Guitar Hero sono tornati con un seguito spirituale

Negli ultimi anni sono state rilasciate molte chitarre di plastica di alta qualità, ma non abbiamo visto nuovi giochi musicali elaborati per esse, a parte la modalità di gioco Fortnite Festival. Al contrario, Rock Band 4 è effettivamente scomparso l'anno scorso, il che non ha influito sulla domanda di chitarre da gaming.

Ma ora è appena stato annunciato un nuovo gioco musicale, che assomiglia molto a Guitar Hero, e in realtà uscirà quest'anno. Non sorprende che sia un po' simile a Guitar Hero, visto che è prodotto da RedOctane Games, la stessa compagnia che si è unita a Harmonix per realizzare il primo titolo della serie.

Il gioco in questione si chiama Stage Tour, ed è stato ora presentato in un primo trailer. Il comunicato stampa afferma:

"Stage Tour è pronta a riaccendere la fiamma del rhythm gaming con strumenti in plastica con numerose nuove funzionalità e modalità di gioco, dozzine di compagni di band e strumenti adatti al tuo stile unico, una profonda spina dorsale competitiva e un'ampia roadmap di contenuti stagionali ed eventi dal vivo."

Fondamentalmente, è praticamente quello che la gente chiede da un decennio e, oltre alla chitarra, supporta anche basso, batteria e voce. Guarda il video qui sotto per un primo sguardo. Presto saranno promesse ulteriori informazioni, che speriamo includano formato e date, e ovviamente la tracklist.