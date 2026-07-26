I creatori di personaggi sono sopravvalutati ed è ora di ammetterlo

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Creatori di personaggi. Il modo in cui ci portiamo noi stessi, o le versioni fantastiche di ciò che vorremmo essere, o la cosa più brutta che possiamo immaginare, nei nostri mondi di gioco. Esistono da decenni e spesso sono visti come un ottimo modo per portare un livello di espressione e unicità nel gioco che si gioca. Oggi sono qui per dirti che questa caratteristica amata, spesso vista come parte integrante di RPG, MMO e simili, è sopravvalutata. Non solo, ma almeno il novanta percento delle volte penso sia meglio seguire un personaggio creato interamente dagli sviluppatori.

Su scala puramente estetica, non vedo troppo problemi con un creatore di personaggi. Vuoi passare ore a far apparire il tuo Pastore diverso dall'iconico Maschio e dalle FemShep della copertina? Vai pure. Ma preferirei di gran lunga avere un personaggio predefinito, di cui magari possa cambiare capelli e abiti, piuttosto che qualcuno che sia solo una tabula rasa, senza alcun interesse narrativo nel mondo che lo circonda al di fuori di ciò che la trama principale prevede. Prendiamo ad esempio Baldur's Gate III. Quel gioco ha un creatore di personaggi fenomenale (puoi persino cambiare la dimensione del tuo pene se vuoi), ma crea anche la dicotomia fraintesa tra personaggi creati dai giocatori e quelli pre-scritti quando guardiamo il generico Tav contro il Dark Urge o Durge.

Potresti scegliere uno qualsiasi degli Origini predefiniti di Baldur's Gate III per far capire il mio prossimo messaggio, ma con il Durge si vede come anche solo un po' di ancoraggio narrativo per un personaggio ti dia molto più sapore narrativo e permetta al giocatore di immergersi più profondamente nel mondo. Il Tav, l'avventuriero base, può essere chiunque tu immagini. Vengono strappati da Baldur's Gate, dati un girino e presentati alla loro probabile futura moglie in Shadowheart. La preparazione, a parte qualche battuta di dialogo interno, è simile per il Durge. Ma, man mano che la storia di Baldur's Gate III si sviluppa, vediamo quanto sia importante essere qualcuno nel mondo piuttosto che nessuno. Quando raggiungi l'apice della storia nell'Atto 3, il Durge ha molte cutscene uniche, dialoghi e persino una trasformazione segreta e finale mentre la loro storia personale raggiunge il culmine. Il Tav non ne ha nulla. Non c'è conflitto interno nel Tav, e quindi a molti giocatori sembra un'esperienza inferiore. Puoi far apparire il Durge come preferisci, ma come personaggio, il suo destino si riduce a due opzioni quando lo riassumi davvero. Tuttavia, questo permette di approfondire ampiamente queste opzioni e dare al giocatore una radice nella storia così come ai personaggi che li conoscevano prima. Entrambe queste cose aiutano enormemente un giocatore a immergersi in un mondo.

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Il problema di un personaggio a zero è che sembra un essere umano completamente sviluppato nato il giorno prima che inizi la trama principale. È estremamente difficile scrivere un personaggio che potrebbe essere chiunque, che abbia anche legami con fazioni o individui già affermati. Cyberpunk 2077 fa un buon lavoro con Jackie, ma lui non resta a lungo e per buone ragioni. Non può esserci davvero una storia che risulti soddisfacente con un personaggio creato dal giocatore a zero e a partita rasa, dato che poi ti scontri con la libertà implicita che ottiene una volta creato il suo piccolo speciale. Anche in Cyberpunk 2077, CD Projekt Red deve limitare le opzioni di origine a una di tre, con il background Corpo che riceve costantemente critiche perché non sembra adattarsi al resto della storia (nonostante ciò, ho giocato a Corpo e l'ho trovato davvero divertente).

"E il comandante Shepard?" Per me, Shepard è un personaggio simile a Durge. Certo, puoi farli sembrare completamente irriconoscibili rispetto al loro aspetto predefinito, ma le decisioni che il giocatore prende nella creazione del personaggio cambiano molto poco su chi puoi essere nella storia. Il Comandante Shepard è il Comandante Shepard, un personaggio creato da BioWare che ha una delle poche storie di passato che vengono menzionate ogni luna di tanto, e che si gioca come una classe che non conta molto per quanto riguarda la narrazione. Decidi se è un eroe della galassia, o un Rinnegato disposto a fare di tutto per salvarsi la pelle o semplicemente a guardare le stelle bruciare, ma queste decisioni non sono il giocatore che crea il personaggio, bensì una reazione al mondo e agli eventi che ti vengono presentati durante la storia. Certo, può essere "il tuo Pastore" a permettere alla Regina Rachni di vivere, ma "il tuo Pastore" non è esattamente uno di unico.

Non sto dicendo che tutti i creatori di personaggi dovrebbero andare, ma quando vedo la controversia che gira intorno a Exodus perché non permette davvero alle persone di creare la propria versione del protagonista Jun (a parte genere, acconciature e altre piccole caratteristiche estetiche), mi sembra un po' una reazione eccessiva. Alcune delle migliori storie nei giochi, e i personaggi più grandi che vi vediamo in essi, sono stati scritti da un team di talentuosi designer e scrittori. Geralt di Rivia, Enrico di Skalitz, Kratos, Artù Morgano, Aloy, Lara Croft. Potrei continuare all'infinito, mentre dall'altro lato di questa discussione ci sono pochissimi protagonisti creati puramente dai giocatori e con una tabula rasa che ti lasciano una forte impressione. Dragon Age: Origins è il miglior esempio che mi viene in mente, perché BioWare ha passato innumerevoli ore a creare preludii unici alla storia principale a seconda della combinazione di razza e classe che scegli all'inizio. È stato incredibilmente ben pensato, ma da allora non abbiamo più visto nulla di simile.

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Il creatore di personaggi di Elden Ring vale davvero la pena quando metà di noi si traveste con l'armatura del boss che abbiamo appena sconfitto?

Dove vedo un vantaggio per personaggi puramente in tabula rasa è dal punto di vista del gameplay. I giochi Elder Scrolls di Bethesda o Dark Souls, Bloodborne ed Elden Ring di FromSoftware, ad esempio, fanno funzionare questo fenomeno alla grande. Elden Ring in particolare è un gioco così monumentale per dimensioni che sembrerebbe uno spreco non poter essere dieci personaggi diversi contemporaneamente, a seconda di come vuoi che la tua build prenda. Tuttavia, anche se questo livello di libertà di gameplay funziona meglio insieme a un creatore di personaggi, non sono nemmeno convinto che renda il gioco migliore. Secondo me, Sekiro: Shadows Die Twice è il miglior gioco mai realizzato da FromSoftware, e molto di questo si deve al focus stretto sul sistema di combattimento principale. Sekiro semplicemente non funzionerebbe se puoi creare una build in cui scappi da Genichiro e lo colpisci con un getto blu di energia magica per cancellarlo dalla mappa. Quando viene data totale libertà, invece di pochi strumenti brillanti, i giocatori possono puntare verso strategie sfigate e troppo forti. Tutto questo è nei loro diritti, ma non significa necessariamente che la libertà sia migliore.

L'idea di una tabula rasa, che la tua creazione possa influenzare un mondo di gioco, è molto convincente. È qualcosa che rende un'esperienza unica, ti dà il controllo sulle ore che hai passato in un modo che i giochi con personaggi predefiniti non fanno. Direi però che il gaming non è pensato solo per essere un'esperienza che senti di aver avuto. Quanto è bello parlare del finale di Red Dead Redemption 2? O la battaglia per Kaer Morhen in The Witcher 3: Wild Hunt? È bello quando puoi confrontare storie con gli amici sulle diverse decisioni che hai preso in una storia, ma questo articolo non parla di questo. Parla di personaggi, e scommetto che non hai mai passato più di poche parole a descrivere un tipo che hai creato in un gioco, oltre a dire che era davvero brutto o che sembrava un personaggio di un film. Come qualcuno che ha passato ore a creare personaggi in una serie di giochi, non sono contrario ai creatori di personaggi, ma penso che stiamo dando troppo peso a ciò che offrono effettivamente in un gioco.