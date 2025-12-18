I creatori di SpeedRunners rivelano un nuovo platform competitivo Sprint City

I creatori originali del celebre party game e platform competitivo SpeedRunners sono tornati con un nuovo titolo quasi un decennio dopo che il gioco originale aveva conquistato le corse. Sprint City sembra un grande miglioramento rispetto a tutto ciò che rendeva SpeedRunners fantastico, e arriverà anche noi l'anno prossimo.

Il gioco si svolge in una città solarpunk, permettendo a fino a 8 giocatori di unirsi a una gara costante che attraversa tutta la metropoli. A differenza del sistema di livelli di SpeedRunners, Sprint City offre un unico mondo che puoi attraversare senza soluzione di continuità.

"Con Sprint City, volevamo concentrarci su ciò che amiamo di più nei giochi e su ciò in cui siamo migliori, cioè il puro movimento. È un'esperienza multiplayer a mondo condiviso costruita su quanto possa essere piacevole muoversi, quindi abbiamo lavorato duramente per ottenere una sensazione di gioco soddisfacente e uno stile visivo che non ostacoli mai questo," ha detto Casper van Est, co-proprietario e game designer di Second Stage Studio.

Sprint City si sfiderà contro SpeedRunners 2: King of Speed, il cui lancio è previsto anche il prossimo anno. Dovremo vedere chi avrà la migliore velocità e resistenza l'anno prossimo, mentre questi giochi platform si sfidano.

Sprint City uscirà su Steam Early Access nel 2026.