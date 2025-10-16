I creatori di Stranger Things hanno studiato grandi finali televisivi per l'ispirazione della quinta stagione

HQ

Sembra quasi surreale considerando che lo spettacolo è in circolazione da poco meno di un decennio, ma nei prossimi mesi Stranger Things raggiungerà la fine della sua corsa. Il finale della quinta stagione sarà uno degli eventi più attesi nella storia della TV e i fratelli Duffer sanno che la pressione è alta.

E così, durante la sceneggiatura dell'ultima stagione, i fratelli Duffer e gli sceneggiatori hanno guardato ad altri finali di successo dello show. Six Feet Under, I Soprano e Friday Night Lights sono stati tutti presi in considerazione. "I migliori erano molto fedeli a se stessi", Ross Duffer ha detto a Variety. "Gli show che cercano di essere super intelligenti, penso che sia lì che possono andare storti molto rapidamente".

Matt Duffer ha chiarito che il finale è stato nelle loro teste per anni. "Sapevamo più o meno quale fosse la scena finale da anni, non era qualcosa che dovevamo inventare. C'erano elementi di cui si è discusso per settimane, ma l'idea centrale del finale l'abbiamo avuta per molto tempo".

Anche se i Duffer rimangono felici, sono sicuri che la gente avrà delle opinioni. Vogliono che il finale concluda tutto in questa storia di Stranger Things, e a quanto pare scopriremo anche cos'è veramente il Sottosopra.