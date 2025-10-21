I creatori di Stranger Things negano il ritorno di Joseph Quinn

HQ

A parte il cast originale della prima stagione, è difficile sostenere che qualcuno abbia ottenuto tanta celebrità da Stranger Things quanto Eddie Munson della quarta stagione, interpretato da Joe Quinn. Il ciarlatano del liceo che gestiva un gruppo di D&D per bambini che avevano quasi la metà dei suoi anni è riuscito a toccare le corde del cuore di molti fan, e la sua morte è stata al centro di alcune cospirazioni.

Nonostante le teorie dei fan quasi certe sul suo ritorno, i creatori di Stranger Things, i Duffer Brothers, hanno confermato tramite Empire che non tornerà. "Adoro il fatto che Joe Quinn stia giocando con le persone! Ma no, è morto", ha detto Matt Duffer. "Joe è così impegnato comunque, che tutti dovrebbero sapere che non tornerà. Da allora ha girato tipo cinque film! Quando diavolo avrà il tempo di venire a girare Stranger Things? No, purtroppo, RIP. È completamente sotto terra".

La morte di Quinn è arrivata verso la fine della stagione 4, dove è stato fatto a pezzi da creature simili a pipistrelli del Sottosopra. Non sono un esperto, ma è difficile vedere qualcuno tornare indietro. C'erano teorie che avrebbero visto Eddie tornare come un servitore non morto di Vecna, che poi si sarebbe rivoltato contro di lui alla fine, ma anche se questo fosse stato nelle bozze originali della storia, Quinn probabilmente ha troppo sul suo programma per aiutare le persone a vivere le fanfiction.