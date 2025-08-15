I creatori di Stranger Things vogliono uscire dal contratto con Netflix

HQ

Sembra che i creatori di Stranger Things non stiano cercando di rimanere con Netflix una volta che il loro show di successo volge al termine. Secondo quanto riferito, Matt e Ross Duffer stanno negoziando un'uscita dai loro contratti con lo streamer.

In questo modo i fratelli Duffer possono invece lavorare con la Paramount per lavorare esclusivamente con lo studio al cinema e in televisione. Variety ha fatto irruzione con la notizia, ma nessun commento ufficiale è stato dato dai fratelli Duffer o dalla Paramount.

Anche con Stranger Things che volge al termine quest'anno, i fratelli Duffer hanno ancora alcuni progetti in programma con Netflix. C'è la serie d'avventura del 2026 The Boroughs e la serie horror Something Very Bad is Gonna Happen in uscita nello stesso anno.

Stranger Things rimarrà un'enorme IP per Netflix in futuro, poiché gli spin-off e le continuazioni sono già pianificati, ma forse alcuni fan potrebbero sintonizzarsi se un altro creatore è alla guida del franchise.