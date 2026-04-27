I creatori di Warhammer Classics parlano delle lezioni che gli sviluppatori dovrebbero imparare dai vecchi giochi: "I giocatori non vogliono sempre un altro gioco progettato troppo in modo sicuro"

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È abbastanza da boomer dire che i giochi erano migliori quando eravamo più giovani, ma vediamo progetti nostalgici come classici ristampati e successi rimasterizzati continuare a vendere bene, è chiaro che i giocatori hanno voglia di tornare ai loro vecchi preferiti. Recentemente, la casa editrice SNEG ha contribuito a lanciare Warhammer Classics, una nuova etichetta che ha riportato su Steam una serie di titoli Warhammer nostalgici, o ne ha presentati alcuni per la prima volta sulla piattaforma.

Recentemente abbiamo avuto l'opportunità di parlare con i co-fondatori di SNEG, Artem Shchuiko e Oleg Klapovskiy, su cosa spinge le persone a tornare ai giochi più vecchi, anche quando l'età li ha davvero danneggiati, e su cosa gli sviluppatori di oggi possono imparare dai titoli classici.

"Penso che ciò a cui molti giocatori rispondano davvero non sia solo nostalgia, ma anche originalità. I giochi più vecchi erano spesso meno rifiniti rispetto agli standard moderni, ma erano anche pieni di idee insolite, meccaniche audaci e soluzioni creative che sembravano fresche. Molto di questo si è perso col tempo," ha detto Klapovskiy.

"I giocatori non vogliono sempre un altro gioco costruito su un modello consolidato o progettato troppo in modo sicuro attorno a ciò che ha già funzionato prima. Vogliono nuove esperienze. A volte i giochi più vecchi risultano ancora più entusiasmanti proprio perché erano disposti a correre rischi. Questa è anche una delle ragioni per cui così tanti giochi indie hanno successo oggi. I migliori sviluppatori indie osano ancora sperimentare, sognare e innovare. Penso che questa sia la vera lezione per l'industria. Se vuoi che un nuovo gioco abbia successo, deve offrire ai giocatori qualcosa che non hanno già visto molte volte."

Sembra che Klapovskiy abbia centrato nel segno, dato che molte delle recenti storie di successo nei videogiochi provengono da titoli che ci offrono qualcosa che non vedevamo da molto tempo, se non mai. Baldur's Gate III ha riportato i CRPG, Astro Bot ha offerto un platform fenomenale non Nintendo e Clair Obscur: Expedition 33 ha combinato un mix di generi amati in un unico insieme insolito. Ci sono ancora grandi successi nei franchise più vecchi, ma a volte oggi vediamo un po' di stanchezza in certe formule.

Per maggiori informazioni sui giochi Warhammer, la conservazione dei giochi e l'incitamento alla nostalgia, date un'occhiata alla nostra intervista completa qui.