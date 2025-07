I creatori firmano un accordo di streaming da 1,5 miliardi di dollari con ParamountSouth Park

HQ

Se ti è piaciuto guardare South Park come parte del tuo abbonamento Paramount+, abbiamo delle buone notizie per te. Secondo quanto riferito, i creatori Trey Parker e Matt Stone hanno firmato un enorme accordo di streaming con Paramount, un accordo che pagherà ben 1,5 miliardi di dollari.

Secondo il LA Times, si dice che l'accordo durerà cinque anni, pagando 300 milioni di dollari all'anno. Oltre a garantire l'esclusività di South Park su Paramount+, l'accordo vedrà Park Country realizzare 10 nuovi episodi dello show ogni anno, culminando in 50 episodi entro la fine dell'accordo.

Si tratta di una bella somma di denaro per 50 episodi, a dimostrazione del fatto che South Park rimane uno dei franchise televisivi più popolari, preziosi e ricercati sul mercato.

Questo arriva anche quando la stagione 27 dello show ha appena iniziato ad andare in onda negli Stati Uniti il Paramount+, ma sorprendentemente in nessun'altra parte del mondo poiché la serie principale è stata ritirata dal servizio di recente ovunque al di fuori dell'America. Si spera che, con questo accordo bloccato, non passerà molto tempo prima che torni South Park e quando anche i fan del Regno Unito e dell'Europa potranno guardare la stagione 27.