I creatori promettono una seconda stagione in cui "il viaggio rimane lo stesso"Blue Eye Samurai

HQ

Una delle migliori serie originali Netflix nella memoria recente è senza dubbio Blue Eye Samurai, un racconto animato che esplora come una guerriera si è addestrata per diventare un samurai per vendicarsi di coloro che hanno ferito la sua famiglia e le persone a cui tiene. La prima stagione rimane molto apprezzata dai fan e dalla critica e ci è stato detto un po' di tempo fa che sarebbe arrivata una seconda stagione, ma è passato più di un anno e nulla di sostanziale si è mai concretizzato.

Speriamo che le cose cambino presto, dato che durante un'apparizione a Anime Expo a Los Angeles, i co-creatori Amber Noizumi e Michael Green sono apparsi per parlare brevemente della serie e per anticipare ciò che accadrà dopo.

In un messaggio condiviso da The Hollywood Reporter, Noizumi ci dice un po' dei prossimi passi del protagonista Mizu, incluso il fatto che "il viaggio rimane lo stesso. La vendetta è la sua religione". Green ha poi aggiunto che "crede che almeno due degli uomini che vuole uccidere saranno da qualche parte in questo luogo magico chiamato Londra", offrendo una stagione che inizierà con Mizu " che irrompe da qualche parte per uccidere qualcuno".

Se tutto va bene, questi dettagli della trama faranno sì che il ritorno di Blue Eye Samurai sia più vicino che lontano.