I dati sui decessi legati al caldo in Gran Bretagna sono ora vicini a record

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Secondo Reuters, il numero di morti in Gran Bretagna quest'anno a causa del caldo estremo è già vicino al record del 2022. Le autorità sanitarie britanniche stimano finora 2.877 decessi legati al calore, quasi il doppio del totale per tutto il 2025 e vicino ai 2.985 decessi registrati nel 2022.

È stato il giugno più caldo mai registrato in Inghilterra, e il bilancio segue ripetute ondate di caldo da record, con la quarta in piena esecuzione questa settimana. La Gran Bretagna ha già attraversato diversi periodi insolitamente caldi quest'anno, inclusi temperature primaverili record, e l'ondata di caldo di giugno ha scatenato un raro allarme per il caldo rosso.

Le agenzie sanitarie avvertono che questo sta diventando un rischio strutturale, non un caso isolato. Le persone anziane e chi ha condizioni preesistenti sono i più vulnerabili, mentre il NHS affronta una crescente pressione estiva poiché il caldo diventa più lungo, frequente e estremo.