I dazi di Trump potrebbero rendere Switch 2 e le periferiche ancora più costose

Si è parlato molto dei dazi del presidente Trump che vuole imporre sia agli alleati che agli altri paesi. Molti economisti avvertono che porterà a prezzi più alti per gli americani e, sfortunatamente, sembra che possa influenzare anche i giocatori affamati di Switch 2 al di fuori del paese.

Bloomberg scrive ora che la Cina otterrà dazi del 34%, mentre il Vietnam sarà colpito con il 46% e la Cambogia con il 49%. Nintendo ha fabbriche in tutti questi paesi e ha diffuso la produzione durante l'ultimo mandato di Trump per cercare di evitare le tariffe cinesi che ha imposto allora. La maggior parte delle console è prodotta in Vietnam, che come puoi vedere sta subendo un duro colpo.

Per vendere le console negli Stati Uniti, Nintendo dovrà aumentare i prezzi dello stesso importo per evitare un accordo in perdita, e c'è un alto rischio che anche altri mercati ne risentano negativamente. I prezzi delle console e degli accessori Switch 2 sono stati annunciati ieri ed erano piuttosto consistenti, quindi alcuni credono che Nintendo ne abbia tenuto conto nei prezzi, ma la maggior parte degli analisti sembra concordare sul fatto che le tariffe erano più alte del previsto, quindi potrebbe essere necessario aumentarle ulteriormente.