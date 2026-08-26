I debuttanti in Champions League, Sabah, escludono l'unica squadra israeliana che avrebbe potuto qualificarsi

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Il Sabah FK, una squadra di calcio di Masazir, Azerbaigian, ha fatto la storia diventando la squadra più giovane a qualificarsi per la competizione principale della Champions League: il club è stato fondato nove anni fa, l'8 settembre 2017, debuttando nella Prima Divisione dell'Azerbaigian (seconda divisione del paese) e salendo in Premier League azero nella loro seconda stagione, e recentemente ha vinto il doppio campionato nazionale nel 2025/26 (Premier League dell'Azerbaigian e Coppa dell'Azerbaigian).

Dal 2023 hanno provato a qualificarsi per le competizioni UEFA Conference League o Europa League, ma non ci sono riusciti fino ad ora: martedì hanno travolto l'israeliano Hapoel Be'er Sheva F.C. 5-2, vincendo i play-off 6-4 complessivo. Be'er Sheva è arrivato a pochi secondi dalle qualificazioni, vincendo 2-3 in trasferta, ma Sabah ha pareggiato al 94° minuto e ha segnato ancora due volte nei minuti di recupero.

Questo li rende la seconda squadra azera a qualificarsi per il torneo principale dopo Qarabag, e la squadra più giovane a partecipare alla competizione, prendendo il riconoscimento rispetto alla squadra russa FC Krasnodar, fondata nel 2008, che ha giocato per l'ultima volta in UCL nel 2020 (ed è attualmente sospesa a causa della guerra in Ucraina).

Il Sabah è entrato nel sorteggio della UEFA Champions League che si terrà giovedì domani. La loro vittoria significa anche che nessuna squadra israeliana sarà in Champions League 2026/27: l'ultima volta che una squadra israeliana ha partecipato alla competizione è stata nel 2022/23, quando il Maccabi Haifa ha perso nella fase a gironi.

Sempre nelle partite di martedì, i norvegesi Bodo/Glimt si sono qualificati per la Champions League per il secondo anno consecutivo e la squadra austriaca LASK ha sorpreso il Celtic con un memorabile ritorno. Questa sera mercoledì sapremo quali saranno le ultime quattro squadre a qualificarsi, inclusi Lione o Fenerbahçe.