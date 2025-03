I democratici degli Stati Uniti spingono per il voto della Camera sulla fuga di notizie di Signal

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . I legislatori democratici della Camera dei Rappresentanti hanno lanciato un tentativo di costringere l'amministrazione Trump a rilasciare i documenti relativi alla violazione della sicurezza che coinvolge i piani militari condivisi tramite Signal.

La risoluzione proposta richiederebbe all'amministrazione di divulgare una serie di documenti, tra cui registri di chat, appunti di riunioni e tabulati telefonici, relativi a una conversazione che includeva funzionari e un giornalista, facendo luce sulla natura delle informazioni divulgate.

Questa mossa arriva tra le crescenti preoccupazioni per la sicurezza nazionale e le potenziali ramificazioni politiche della fuga di notizie. Anche se ci si aspetta che i repubblicani blocchino la misura, i democratici mirano a mantenere viva la questione come punto di raccolta in vista delle elezioni del prossimo anno.