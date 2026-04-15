I democratici propongono una commissione per valutare l'idoneità di Trump all'incarico

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Jamie Raskin e altri democratici della Camera hanno presentato una proposta per creare una commissione indipendente per valutare se Donald Trump sia idoneo a rimanere in carica, potenzialmente portando alla rimozione ai sensi del 25° emendamento.

L'iniziativa prevederebbe la collaborazione con il vicepresidente JD Vance e alti funzionari, ed esaminerebbe la capacità del presidente di svolgere i suoi doveri costituzionali.

La proposta arriva dopo una serie di dichiarazioni controverse di Trump, tra cui minacce riguardanti l'Iran e un post sui social media che si dipingeva come Gesù.

Il 25° emendamento consente il trasferimento del potere presidenziale se il presidente è ritenuto incapace di adempiere ai propri doveri, richiedendo tipicamente un accordo tra il vicepresidente e la maggioranza del gabinetto.